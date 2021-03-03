Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 52,2 пункта

Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf) исследовательской организации IHS Markit. Значение индекса более 50 пунктов указывает на рост экономической активности.

«Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг составил в феврале 52,2 балла, слегка опустившись с январского показателя 52,7. Последние данные свидетельствуют о скромных темпах роста, которые были ниже, чем в среднем за долгосрочную серию»,— сказано в пресс-релизе.

По данным IHS Markit, темпы роста несколько замедлились по сравнению с январскими на фоне снижения роста новых заказов, но компании были поддержаны растущим клиентским спросом и увеличением численности персонала.

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в феврале поднялся с 50,9 до 51,5 пункта. IHS Markit отметило, что устойчивый рост стал самым резким с августа прошлого года и во многом связан с увеличением спроса.