«Ведомости»: Минцифры создаст департамент микроэлектронной промышленности

Минцифры России создаст департамент по развитию «сквозных» проектов микроэлектронной промышленности. Эти проекты должны будут обеспечить российских разработчиков программного обеспечения и оборудования заказами на конкретные технологические решения от российских компаний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сейчас вопросы развития микроэлектронной промышленности контролирует Минпромторг, а вопросы развития IT-сферы — Минцифры. Новый департамент позволит решать проблемы индустрии комплексно, пояснили источники издания.

Главой нового департамента станет Александр Понькин. Ранее он уже работал в Минцифры, в 2015–2016 годах возглавлял департамент инфраструктурных проектов, после этого до 2018 года руководил департаментом регулирования радиочастот и сетей связи.

В феврале Минцифры, Минпромторг и Минэкономики сформировали рабочие группы по развитию сквозных проектов и перечень заказчиков и центров компетенций по таким направлениям, как энергетика и сети, «умная» дорога и беспилотный транспорт, телекоммуникации и интернет вещей, «умный» дом, искусственный интеллект. До 20 апреля министерствам и заинтересованным организациям предстоит обеспечить стимулирование разработки российского системного и прикладного ПО, совместимого с текущими поколениями микроэлектроники.