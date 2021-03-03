«ЭнергосбыТ Плюс» информирует клиентов о порядке начисления оплаты услуг отопления в феврале

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей Пермского края о порядке формирования платежных документов за услуги отопления и горячего водоснабжения в феврале 2021 года в связи с продолжительными морозами, установившимися на территории региона. По данным Гидрометцентра России, прогнозная среднемесячная температура в Пермском крае в феврале составила около –17 градусов Цельсия, что более чем на 6 градусов ниже климатической нормы.

Жители многоквартирных домов с централизованным отоплением оплачивают услуги отопления на основании показаний общедомовых приборов учета или по нормативу, если прибор отсутствует. Несмотря на то что температура в квартирах остается на прежнем уровне, для ее поддержания в морозы требуется больше тепловой энергии. Чем холоднее на улице, тем больше тепла отпускается в сеть, соответственно тем выше может быть теплопотребление и больше суммы в квитанциях. В январе и феврале объемы начислений за услуги отопления традиционно более высокие, чем в остальные месяцы, однако уже к апрелю-маю суммы в платежках будут значительно ниже.

В феврале сотрудниками Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» были рассмотрены все поступившие от клиентов обращения с вопросами о росте начислений. По результатам тщательного анализа возникшие разногласия между собственниками и ресурсоснабжающей организацией (РСО) были урегулированы. В ряде случаев был произведен перерасчет начислений, который будет отражен в ближайшей квитанции.

Для того чтобы снизить расходы на теплоснабжение, важно контролировать уровень энергоэффективности дома и снижать теплопотери. «В первую очередь необходимо провести энергоаудит многоквартирного дома, чтобы выявить места утечек тепла. В дальнейшем организация, управляющая жилым фондом, по закону должна предлагать жителям комплекс мер по энергосбережению. Своевременная реализация этих мероприятий позволяет снизить ежемесячный платеж за услуги отопления на 30–40%», – отмечает директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тыс. лицевых счетов организаций и более 3,4 млн лицевых счетов физических лиц.