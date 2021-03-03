Украинский экономист оценил потери от запуска «Северного потока-2» в $3 млрд

Украинский экономист и политик, президент «Центра рыночных реформ» Владимир Лановой считает, что потери от запуска «Северного потока-2» для Киева составят $3 млрд. По его мнению, эта сумма некритична.

Владимир Лановой работал министром экономики Украины с марта по июль 1992 года. Был постпредом президента в кабмине Украины в 2000–2002 годах (президент — Леонид Кучма) и в 2005–2006 годах (президент — Виктор Ющенко). Был советником господина Ющенко (2005–2006). В 1994–1998 и 2006–2007 годах был депутатом Верховной рады. Участвовал во внеочередных выборах в Верховную раду в 2019 году от партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил».

«$3 млрд»,— оценил экономист потери Украины от «Северного потока-2» в разговоре с НСН. «Однако эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно»,— добавил господин Лановой.

Ранее Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Украина подготовилась к тому, что «Северный поток-2» будет достроен. Он считает, что сейчас борьба с проектом относительно успешная и шансы на его остановку неплохие, в том числе благодаря содействию США.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром». Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год.

О ходе строительства и проблемах — в материале “Ъ” «Северный истек».