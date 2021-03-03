Инфляция в Воронежской области остается самой высокой в ЦФО

По итогам января 2021 года в Воронежской области годовая инфляция остается, как и во второй половине 2020-го, самой высокой в Центральном федеральном округе, об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в главном управлении Банка России по ЦФО.

Цены в Воронежской области выросли по сравнению с январем 2020 года на 6,85%. Месяцем ранее инфляция составляла 6,93%. В целом в ЦФО годовая инфляция в январе (наиболее актуальная оценка от ЦБ на сегодняшний день) составила 5,11%, в РФ — 5,19%. В Москве инфляция в декабре составила 4,29%.

В других регионах Черноземья ЦБ фиксирует сравнительно меньший рост цен. Так, в Белгородской области инфляция в январе составила 5,09%, в Курской — 6,14%, в Липецкой области — 6,22%, в Орловской — 5,84%, а в Тамбовской области — 6,37%.

В ЦБ отмечают, что на динамику инфляции в областях Черноземья повлияли «временные факторы федерального характера», а именно «сокращение предложения в некоторых сегментах продовольственного рынка, продолжающийся перенос в цены произошедшего в 2020 году ослабления рубля, а также изменение налогового регулирования топлива».

Продолжающийся антирекорд Воронежской области в ЦБ связывают с повышенным спросом, в том числе со стороны жителей из соседних регионов, на автомобили «в условиях более развитого, чем в соседних регионах, авторынка»

При этом в региональном отделении ЦБ “Ъ-Черноземье” отметили, что в январе Воронежская область стала единственной в макрорегионе, где «отмечено некоторое снижение годовой инфляции», на 0,1 процентных пункта в сравнении с декабрем 2020-го.

Сергей Калашников