Цены в Воронежской области выросли на 7% в декабре

В большинстве регионов Черноземья в декабре 2020 года годовая инфляция в сравнении с аналогичным периодом 2019-го составила от 5 до 6%, при этом самый существенный рост цен фиксируется в Воронежской области, практически на 7%. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в главном управлении Банка России по ЦФО.

В Воронежской области, по оценке ЦБ, в декабре (наиболее актуальные данные на сегодня) наблюдалась наиболее высокая инфляция как в Черноземье, так и в Центральном федеральном округе. Цены выросли по сравнению с декабрем 2019-го в среднем на 6,93%. Стоит отметить, что это самый высокий показатель для региона с начала 2020-го. К примеру, в октябре показатель составлял 5,7%, в сентябре инфляция в области выросла до 5,1%, в августе — 4,9%, в июле — 4,6%.

В целом в ЦФО годовая инфляция в декабре выросла до 4,7% (4,2% в ноябре), оставаясь при этом ниже общероссийской — 4,91%. В Москве инфляция в декабре составила 3,78%.

В Белгородской области инфляция в декабре 2020-го составила 4,92%, в Курской — 5,77%, в Липецкой области — 6,15%, в Орловской — 5,22%, а в Тамбовской области — 5,68%.

Динамику инфляции в ЦБ объясняют «преимущественно временными факторами», характерными для всех регионов РФ: «Сокращение предложения в некоторых сегментах продовольственного рынка, а также продолжающийся перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля».

«Заметный вклад в увеличение годовых темпов прироста цен на продовольствие внесло увеличение цен на овощи и яйца, для которых характерна повышенная ценовая волатильность, а также на продукты из мяса. Рост издержек производителей, связанный с увеличением энергозатрат на выращивание овощей в более холодный, чем в прошлом году, зимний период ускорил рост цен на помидоры и огурцы. Кроме того, на рост издержек повлияла необходимость приобретения более дорогих импортных семян в условиях ослабления рубля в предыдущие месяцы. На динамику цен на томаты повлияло и снижение импортного предложения ввиду временного запрета Россельхознадзора на ввоз овощей из ряда стран-поставщиков в связи с фитосанитарными требованиями»,— привели пример в ЦБ.

Сергей Калашников