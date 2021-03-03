Фонд развития промышленности потребовал 322 млн рублей долгов у Грибановского машзавода

Арбитражный суд включил в реестр требований кредиторов воронежского ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ, входит ГК «Динамика») 321,84 млн руб. долгов перед Фондом развития промышленности (ФРП) Минпромторга. Об этом сообщается в определении областного арбитража.

Задолженность, состоящая из 288,84 млн руб. основного долга, 8,04 млн руб. процентов и 24,95 млн руб. пеней, включена в третью очередь реестра требований кредиторов.

ФРП кредитовал строительство липецкого завода электродвигателей «Генборг», он ранее вместе с ГМЗ входил в борисоглебскую группу «ЦНО-химмаш». Проблемы «Генборга», который обанкротился весной 2020 года, привели к финансовым сложностям всей группы — ГМЗ выступал поручителем по долгам липецкого предприятия.

В октябре 2020 года арбитражный суд Воронежской области признал ГМЗ банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства. Иск о банкротстве предприятия из-за долга в 4,9 млн руб. подало зарегистрированное в Тамбове ООО «Металл сервис». «Металл сервис», как ранее сообщал “Ъ-Черноземье”, через цепочку физических и юридических лиц, в том числе недействующих, могло быть близко группе «ЦНО-химмаш».

Одним из крупнейших и самых активных кредиторов ГМЗ стал Сбербанк. Его липецкое подразделение смогло включить в реестр требований кредиторов завода 827,35 млн руб. Из этой суммы 60 млн руб. обеспечены залогом векселей предприятия.

При участии Сбербанка в конце 2020 года предприятия «ЦНО-химмаш» сменили собственника

Производящая вместе с «Ростехом» авиационную продукцию по гособоронзаказу московская группа компаний «Динамика» приобрела ГМЗ, «Генборг», и завод вентиляторов «Энвет». «Динамика» выкупила у Сбербанка долги предприятий на сумму более 1,5 млрд руб. и собирается возобновить выпуск двигателей и теплообменного оборудования.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников