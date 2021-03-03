ЦСКА оставил интересное на конец

ЦСКА в матче 27-го тура регулярного первенства Евролиги в гостях играл против «Маккаби». Армейцы одержали трудную победу со счетом 84:80 и продолжили погоню за лидирующей в «регулярке» «Барселоной».

ЦСКА прибыл в гости к «Маккаби» в составе, если не оптимальном (выбывшего до конца сезона Николу Милутинова заменить равноценным игроком сейчас вообще вряд ли возможно), то, как минимум, близком к таковому. Ведь к команде присоединился Дениел Хэккет, восстановившийся после травмы голеностопа. Да и эмоциональный фон перед матчем у ЦСКА был вполне приличный. Да, команде непросто далась последняя победа — над «Олимпиакосом». Но это все-таки победа. К тому же следом у ЦСКА выдались несколько дней без игр. Так что возможность и отдохнуть, и спокойно готовиться к парному выезду (уже в четверг армейцы в Стамбул сыграют против «Анадолу Эфеса») у подопечных Димитриса Итудиса была.

По всей видимости, совокупность вышеозначенных факторов способствовала тому, что ЦСКА был весьма убедителен с первых минут встречи. Настолько, что хозяева были, казалось, несколько обескуражены тем, что игра началась без раскачки. Впрочем, Скотти Уилбекин и Тайлер Дорси до поры все же удерживали свою команду в ритме, предложенном гостями, и свели дебют встречи вничью (23:23 после первой четверти). Однако если ЦСКА, у которого Майк Джеймс успевал не только забивать, но еще и раздавать передачи, Дэрран Хиллиард стабильно бить с дистанции, Майкл Эрик очень неплохо работать под щитами, продолжил в том же духе и во второй десятиминутке, то «Маккаби» просто встал. Особенно плохо было с атаками с ближней и средней дистанций — процент попадания двухочковых едва дотягивал до тридцати. Неудивительно, что вторую четверть ЦСКА выиграл с почти трехкратным перевесом (28:10) и на большой перерыв ушел с преимуществом в солиднейшие 18 очков.

Впрочем, как показал упомянутый матч против «Олимпиакоса», ЦСКА пока не так неуязвим, как хотели бы его болельщики. В противостоянии с греческой командой перевес армейцев в моменте бывал и больше 20 очков. Но в итоге то все решалось на последних секундах. Хотелось верить, что армейцы сделали из того случая соответствующие выводы. Но это, видимо, вопрос будущего. А с «Маккаби» ЦСКА, вышедший на финальную четверть с форой в 16 очков, почти ничего из нее сохранить к концу десятиминутки не сумел. Уже в начале четверти после броска Уилбекина перевес ЦСКА сократился до «рабочих» 10 очков. Элайджа Брайант урезал его до восьми. Тайлер Дорси до пяти. А Сэнди Коэн — вовсе до трех. В итоге все снова решалось на последних секундах. Но ЦСКА все же выстоял и победил со счетом 84:80.

Таким образом, армейцы остались на втором месте в регулярном первенстве и продолжают погоню за «Барселоной». Каталонцы в своем матче обыграли «Панатинаикос» (86:77), у них на одну победу больше, чем у ЦСКА, плюс перевес по личным встречам. Впрочем, до конца регулярки этот дефицит вполне можно отыграть.

Арнольд Кабанов