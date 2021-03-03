Доходы пиратов от трансляции матчей в 2020 году упали на 47,5%

Из-за отмены матчей и переноса соревнований в период пандемии доходы пиратов-стримеров (зарабатывают на нелегальных трансляциях спортивных мероприятий) в 2020 году упали на 47,5% по сравнению с предыдущим годом, до $40 тыс., подсчитали в Group-IB.

В 2019 году выручка одного пирата-стримера составляла около $111 тыс. в год. К концу 2021 года рост количества спортивных трансляций может вернуться на прежние показатели, прогнозируют эксперты.

Group-IB за последние два года предотвратила ущерб на сумму около 42 млн руб., заблокировав более 16,5 тыс. пиратских ссылок на нелегальные трансляции и архивные видеозаписи Английской премьер-лиги в России, правообладателем которых является онлайн-кинотеатр Оkkо.

Юлия Степанова