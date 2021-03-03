Есть ли российские чипы для автопрома

Мировые производители чипов Infineon, STM, Maxim, Texas и другие глобальные производители микросхем заявили о невозможности исполнения ранее принятых заказов из-за недостаточного количества производственных мощностей, говорит гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик. Сроки размещения заказов существенно возросли — до 30–40 недель, что говорит о вероятности сохранения ситуации в течение не менее 9 месяцев. Добавились и логистические проблемы: перманентные карантины в аэропортах стран Юго-Восточной Азии, отсутствие морских контейнеров, ограниченное количество авиарейсов.

При этом российские производители чипов не имеют сертификатов для автопрома, необходимых производственных мощностей, говорит глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев. Да и в целом автопром — довольно сложная по требованиям и низкомаржинальная для них отрасль по сравнению с поставками для транспортных карт, радиометок или электроники особого назначения, добавляет он.

Чтобы конкурировать с мировыми производителями микросхем общего применения, нужно выпускать их в РФ в сопоставимых объемах — миллионы штук в год, иначе разница в объемах на порядок даст цену выше на десятки процентов, считает глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. При этом электронные модули вполне реалистично локализовать и выйти на конкурентоспособную цену при объеме выпуска в десятки-сотни тысяч штук в год, и это обеспечит локализацию в РФ более 50% добавленной стоимости за счет российской схемотехники, топологии печатных плат, встроенного ПО и производства модулей. Если говорит об ЭРА ГЛОНАСС, то НИИМА «Прогресс» уже сейчас делает навигационные микросхемы, которые применяются в спецзадачах для авиа- и военной техники. Этот опыт позволяет создать навигационный приемник и для гражданской техники на российских микросхемах. В период выхода на конкурентоспособный масштаб потребуется инвестиционная поддержка с субсидированием цен со стороны государства.

В Минпромторге рассказали, что в промышленности уже финансируются разработки радиоэлектронной продукции по постановлению 109, а с текущего года запланировано финансирование разработки электронно-компонентой базы, в том числе для автопрома.

Ольга Никитина