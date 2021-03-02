Россияне стали реже реструктурировать кредиты

Граждане России с 28 января по 24 февраля подали 79,5 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов, сообщил Центробанк. По сравнению с декабрем заявок стало меньше более чем на четверть, отмечает регулятор.

ЦБ сообщил, что с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки получили 3356,7 тыс. обращений граждан о реструктуризации. К настоящему моменту рассмотрено 99% обращений, говорится на сайте регулятора. «Одобрено 2002,3 тыс., или 60,3% от рассмотренных. Всего проведено свыше 1,8 млн реструктуризаций на 895 млрд руб.»,— подсчитал ЦБ.

Еще в августе первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что этап реструктуризации кредитов, который начался на фоне пандемии коронавируса в марте, практически полностью пройден.