КХЛ не пошла на сближение Первый сезон под жестким потолком зарплат не привел к выравниванию богатых и бедных клубов

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) началась самая интересная часть сезона — матчи play-off. Однако в первом раунде Кубка Гагарина практически во всех парах есть явные фавориты, и это говорит о том, что даже в условиях нововведенного жесткого потолка зарплат до 900 млн руб., значительной миграции игроков и проблем, связанных с пандемией коронавируса, масштабного выравнивания команд все-таки не последовало. В play-off попали все те, кто должен был попасть, а по сравнению с прошлым сезоном в составе 16 его участников произошли лишь три изменения. Хотя уже со второго раунда конкуренция между наиболее богатыми клубами должна стать предельно непредсказуемой.

Первый сезон под жестким потолком зарплат, несмотря на правильность стратегии, направленной на сокращение слишком большой финансовой разницы между богатыми и бедными клубами КХЛ, все же не оправдал ожиданий. К заметному выравниванию команд сразу это не привело, о чем, в частности, красноречиво свидетельствует состав участников стартовавшего 2 марта play-off, который мало отличается от прошлогоднего «допотолкового». В нем только три изменения: вместо «Сибири», «Витязя» и «Нефтехимика» сейчас в топ-16 пробились «Трактор», «Северсталь» и минское «Динамо». Все прежние фавориты и наиболее состоятельные представители КХЛ без проблем попали в Кубок Гагарина, притом что многие из них были вынуждены избавляться от не вписывавшихся в новый потолок игроков и едва ли не пачками менять исполнителей.

И даже пандемия коронавируса, серьезно ударившая по лиге и затронувшая почти все клубы, не внесла кардинальные коррективы в итоговую расстановку. По последним данным, ковидом по ходу регулярного чемпионата переболели 305 игроков, и зачастую в связи с этим командам приходилось прибегать к дополнительной ротации и активно привлекать молодых хоккеистов из своих клубных систем. Жертвой ковида можно назвать разве что «Куньлунь Ред Стар», который в прошлом сезоне боролся за путевку play-off.

В недавно завершившейся «регулярке» пекинцы все домашние матчи проводили в подмосковных Мытищах и вообще долго не могли собрать оптимальный состав из-за различных эпидемиологических ограничений и сложностей.

В итоге китайский клуб набрал на 20% меньше очков по сравнению с чемпионатом-2019/20.

К числу наиболее сильно пострадавших от «короны» можно отнести и «Йокерит», который несколько раз частично или всей командой уходил на карантин, став лидером по количеству перенесенных матчей. Естественно, это выбивало финский клуб из колеи, и если в прошлом чемпионате он занял общее пятое место в лиге с 67,7% набранных очков, то в нынешней «регулярке» финишировал лишь десятым с 60,8%. Отметим, что бюджет у него остался на прежнем уровне, достаточно близком к новому потолку, а состав был как минимум не слабее. Год назад «Йокерит» имел третий посев в play-off Западной конференции, а сейчас — пятый. Причем из-за ковидных препятствий ему пришлось полностью отказаться от домашних матчей в Кубке Гагарина. На всех стадиях турнира он будет играть исключительно на площадках соперников. А при таком раскладе его противостояние на старте с «Локомотивом» резко утратило интригу, и в единственной примерно равной паре на Западе ярославцы стали явными фаворитами.

Вместе с тем ни коронавирус, ни скромный бюджет, ни прочие проблемы как хоккейного, так и политического характера не помешали спрогрессировать в текущем сезоне минскому «Динамо».

Будучи абсолютно худшей командой КХЛ по итогам прошлого чемпионата, теперь она досрочно вышла в play-off.

Из низкобюджетных клубов по-настоящему выстрелили только минчане и «Северсталь», которая за год взлетела с общего 20-го места в лиге на 13-е. За менеджмент и тренерскую работу среди «бедняков» КХЛ именно они заслужили высшие оценки. Как и «Торпедо», переведенное лигой из Западной конференции в Восточную и столкнувшееся к тому же с огромными трудностями на этапе формирования состава.

Впрочем, в Кубке Гагарина им все равно будет очень тяжело противостоять более мощным оппонентам. У череповчан практически нет шансов остановить московское «Динамо», которое по всем параметрам прибавило по сравнению с хорошим для него прошлым сезоном и в сводной таблице оказалось на третьей строчке вслед за победителями конференций ЦСКА и «Ак Барсом». У минских динамовцев на фоне «Северстали», наверное, шансов на выход в следующий раунд побольше, тем не менее СКА в их паре считается безусловным фаворитом. «Торпедо» же вряд ли сумеет устоять перед «Ак Барсом».

После введения нового потолка зарплат спортивного прогресса добились скорее как раз богатые клубы.

Это и «Локомотив», и «Салават Юлаев» с «Металлургом». Магнитогорцы, напомним, в том году еле-еле заползли в play-off, где успели с треском проиграть «Барысу» перед вынужденным закрытием сезона. Сейчас они вступают в борьбу за Кубок Гагарина совсем с других позиций, завоевав на 15% больше очков в «регулярке». Вполне обеспеченный «Трактор» тоже совершил внушительный скачок с прошлогоднего 21-го места на теперешнее девятое в лиге при росте очков на 16,5%.

В плюс вышли также московское «Динамо» и «Авангард». При своих остались ЦСКА и «Ак Барс». Особенно удивило, насколько безболезненно перенесли фактически двукратное сокращение бюджета и уход группы ведущих хоккеистов столичные армейцы. Да, они стали меньше забивать и больше пропускать, но при этом удержали планку в 75,8% набранных очков. Причем ЦСКА опять взял Кубок Континента (в шестой раз) и несомненно будет бороться за Кубок Гагарина. Казанцы показали те же 75%, хотя казалось, что кадрово они, наоборот, усилились при переходе на более низкий потолок зарплат. Может, потеря в разгар чемпионата такого мастера, как Джастин Азеведо, несколько подкосила «Ак Барс»?

Кто из «богатеев» сдал, это, конечно, СКА.

Хотя и это не критично, учитывая, что петербуржские армейцы благодаря удачному делению внутри конференции уверенно выиграли свой дивизион Боброва и получили второй посев в play-off.

Отталкиваясь от того, что принципиального сближения между большими клубами и командами других эшелонов КХЛ в первом сезоне при жестком потолке зарплат не произошло, сюрпризов на старте Кубка Гагарина, видимо, ждать не стоит. Возможно, «Трактор» на Востоке до последнего затянет серию с «Салаватом». А вот в следующем раунде уже будет очень тяжело давать какие-либо прогнозы. Там ни «Ак Барс», ни даже ЦСКА наверняка не смогут чувствовать себя уверенно. Все-таки к лидерам конференций их основные конкуренты подтянулись довольно близко, в том числе благодаря новой бюджетной политике КХЛ.

Александр Ильин