Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия)

Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км (свободный стиль). 1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.09,8. 2. Фрида Карлссон — отставание 54,2. 3. Эбба Андерссон (обе — Швеция) — 1.06,9… 5. Татьяна Сорина — 1.13,8… 12. Наталья Непряева — 1.53,2.
Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км (свободный стиль). 1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.09,8. 2. Фрида Карлссон — отставание 54,2. 3. Эбба Андерссон (обе — Швеция) — 1.06,9… 5. Татьяна Сорина — 1.13,8… 12. Наталья Непряева — 1.53,2.
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