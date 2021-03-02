«Америку мы явно еще не догнали»

Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли раскритиковал модную западную альтернативную энергетику. Президент привел в пример последние события в Техасе, где замерзли ветряки, что привело к коллапсу в ЖКХ и даже человеческим жертвам. В связи с этим Путин призвал не увлекаться подобными направлениями и не забывать о так называемых традиционных источниках энергии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кремль использует любой повод, чтобы «уколоть» своего главного противника.

Владимир Путин провел субстантивное совещание по развитию угольной отрасли. Тема для нашей страны, безусловно, важная и во многом животрепещущая. Это не только добыча, разработка и продажа твердого топлива, но еще и социальная база развития целых регионов. О чем, собственно, и говорил президент в так называемой открытой части, обращаясь к участникам рынка министрам, вице-премьерам и главам субъектов.

Упоминал глава государства и основные тенденции в глобальной энергетике.

В частности, Путин обратил внимание на ситуацию в Техасе, который серьезно пострадал от морозной погоды.

Но природа — это полбеды, страшнее, что системы жизнеобеспечения оказались полностью не готовы. Одна из причин — США сделали ставку на так называемую альтернативную энергетику, на все эти новомодные штучки. И результат, как говориться, на лицо.

При этом ветроустановки Владимир Путин унизительно назвал ветряными мельницами, что можно посчитать символом технологической отсталости, чем-то из «Дон Кихота» Сервантеса.

«Что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то», — сказал Владимир Путин.

Президент не первый раз комментирует тему ветрогенерации. Дважды руководитель страны сетовал на то, что ветряки наносят вред окружающей среде куда больший, нежели так называемая традиционная энергетика. И приводил пример: в результате вращения лопастей земля содрогается и все живое вокруг гибнет. Это из серии, что наш образ жизни, наши подходы к решению задач побеждают. Хотя Российская Федерация, как известно, присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Более того, относительно недавно на это направление «брошен» Анатолий Чубайс в качестве спецпредставителя президента.

К слову, климат наряду с глобальной безопасностью значится в качестве тех немногих направлений, по которым все еще возможно сотрудничество России и Запада.

Однако на деле получается, что наш уголь бьет их зеленую альтернативу.

Можно добавить, что федеральные телеканалы также активно смаковали тему Техаса как провал их американской политики рыночных свобод. Между тем, справедливости ради стоит напомнить, что в Техасе подобные катаклизмы случаются раз в столетие. А вот у нас подобное происходит периодически и, несмотря на это, стихийные бедствия исправно называются аномальными. А государственное реагирование не всегда бывает на уровне. Вот, например, совсем недавно — в ноябре — Владивосток оказался парализован из-за снежного коллапса. Список можно продолжать.

Если соревноваться еще и в том, кто лучше борется со стихией, счет вполне может быть не в нашу пользу. По крайней мере, в этой части Америку мы явно еще не догнали. И до победы еще далеко. Даже с углем, нефтью и газом. И главное, ветряки же не виноваты, что партнеры нас больше не любят. Зачем из-за большой политики лишаться перспективных технологий?