В Новороссийске в 2021 году реконструируют сквер имени Чайковского

В 2021 году в центре Новороссийска реконструируют сквер им. Чайковского, сообщает пресс-служба администрации города. Работы запланированы в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно проекту, в сквере обустроят пешеходные аллеи, посадят декоративные кустарники и низкорослые деревья, разобьют клумбы, восстановят газонное покрытие.

В западной части сквера обустроят общественную зону с амфитеатром на 64 места. Также в сквере появится детская площадка, зона отдыха с шезлонгами и бетонные скамейки круглой и овальной форм. Вся территория сквера будет освещена и оборудована видеонаблюдением.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, власти Краснодара представили на суд общественности концепцию благоустройства одного из крупнейших городских парков «Солнечный остров». Согласно проекту, в парке планируют создать зону тихого отдыха, установить теннисные корты, обустроить футбольное поле и памп-трек.

Наталья Решетняк