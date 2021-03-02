Вербовка привела в колонию В Санкт-Петербурге агитирующего примкнуть к «Исламскому государству» осудили на пять с половиной лет

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Исфандиера Акрамова к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в содействии террористической деятельности. По версии следствия, он вербовал в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) граждан Таджикистана. К участию в боевых действиях до 2015 года он успел склонить двух человек. Свою вину Исфандиер Акрамов в конечном итоге признал, однако за время следствия его позиция несколько раз менялась.

Коллегия судей Второго окружного военного суда на выездном заседании, которое проходило в Санкт-Петербурге, вынесла приговор 33-летнему Исфандиеру Акрамову. Рассмотрение дела у тройки судей заняло три дня. Исфандиер Акрамов был задержан прошлой зимой по уголовному делу, возбужденному по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу. Оперативно-разыскные мероприятия по делу проводили УФСБ по Санкт-Петербургу и региональный полицейский главк.

По версии следствия, Исфандиер Акрамов вербовал в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) граждан Таджикистана. В Санкт-Петербурге он проводил с ними встречи, где убеждал их принять участие в боевых действиях в Сирии. До 2015 года уговорам Исфандиера Акрамова поддалось двое человек. Как рассказывал “Ъ” его адвокат, в 2008–2009 годах фигурант служил в ВДВ, где у него были отличные характеристики. Двое граждан, которых обвиняемый завербовал для участия в террористической деятельности, уже осуждены и отбывают наказание на территории Таджикистана.

Почти сразу после задержания мужчина признал свою вину и против помещения под стражу не возражал. Тем не менее в ходе следствия Исфандиер Акрамов несколько раз менял позицию по делу.

Как рассказал “Ъ” адвокат Константин Тарасенко, который ранее представлял его интересы, спустя некоторое время после избрания меры пресечения Исфандиер Акрамов сообщил, что на него оказывалось давление и вину он не признает.

Сторона защиты подала ходатайство о дополнительном допросе, однако уже в СКР фигурант вновь сказал, что виноват. При очередном продлении меры пресечения Исфандиер Акрамов снова заявил о давлении и отказался от признания вины. В СКР повторилась та же ситуация. «Пока его везли из следственного изолятора в Следственный комитет, позиция каким-то образом менялась»,— сказал адвокат “Ъ”. В конечном итоге Исфандиер Акрамов вину по делу признал.

При обыске у Исфандиера Акрамова нашли 16 патронов. Вину в их хранении он начал признавать еще при задержании, до возбуждения уголовного дела по соответствующей статье. Адвокат в разговоре с журналистами при избрании меры пресечения приводил слова отца обвиняемого о том, что при генеральной уборке, которую он делал, никаких патронов в комнате Акрамова не находил. Впрочем, в итоге мужчине предъявили обвинение и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Марина Царева, Санкт-Петербург