Вербовка привела в колонию

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Исфандиера Акрамова к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в содействии террористической деятельности. По версии следствия, он вербовал в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) граждан Таджикистана. К участию в боевых действиях до 2015 года он успел склонить двух человек. Свою вину Исфандиер Акрамов в конечном итоге признал, однако за время следствия его позиция несколько раз менялась.
Коллегия судей Второго окружного военного суда на выездном заседании, которое проходило в Санкт-Петербурге, вынесла приговор 33-летнему Исфандиеру Акрамову. Рассмотрение дела у тройки судей заняло три дня. Исфандиер Акрамов был задержан прошлой зимой по уголовному делу, возбужденному по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу. Оперативно-разыскные мероприятия по делу проводили УФСБ по Санкт-Петербургу и региональный полицейский главк.
По версии следствия, Исфандиер Акрамов вербовал в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) граждан Таджикистана. В Санкт-Петербурге он проводил с ними встречи, где убеждал их принять участие в боевых действиях в Сирии. До 2015 года уговорам Исфандиера Акрамова поддалось двое человек. Как рассказывал “Ъ” его адвокат, в 2008–2009 годах фигурант служил в ВДВ, где у него были отличные характеристики. Двое граждан, которых обвиняемый завербовал для участия в террористической деятельности, уже осуждены и отбывают наказание на территории Таджикистана.
Почти сразу после задержания мужчина признал свою вину и против помещения под стражу не возражал. Тем не менее в ходе следствия Исфандиер Акрамов несколько раз менял позицию по делу.
Сторона защиты подала ходатайство о дополнительном допросе, однако уже в СКР фигурант вновь сказал, что виноват. При очередном продлении меры пресечения Исфандиер Акрамов снова заявил о давлении и отказался от признания вины. В СКР повторилась та же ситуация. «Пока его везли из следственного изолятора в Следственный комитет, позиция каким-то образом менялась»,— сказал адвокат “Ъ”. В конечном итоге Исфандиер Акрамов вину по делу признал.
При обыске у Исфандиера Акрамова нашли 16 патронов. Вину в их хранении он начал признавать еще при задержании, до возбуждения уголовного дела по соответствующей статье. Адвокат в разговоре с журналистами при избрании меры пресечения приводил слова отца обвиняемого о том, что при генеральной уборке, которую он делал, никаких патронов в комнате Акрамова не находил. Впрочем, в итоге мужчине предъявили обвинение и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).