В Сочи таможенники задержали более 2 тонн контрабандной мимозы

Сочинские таможенники пресекли ввоз на территорию России из Абхазии более 2 т мимозы без документов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

Специалисты таможенной службы отмечают, что в связи с сезонным ростом объемов ввоза мимозы растет и количество нарушений. В преддверии 8 Марта физические лица ежедневно пытаются провезти мимозу без документов через границу.

С начала февраля 2021 года возбуждено 23 дела об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и ограничений). При этом за аналогичный период 2020 года было возбуждено два дела. Нарушителям грозят административные штрафы, товар вернут в Абхазию.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2021 году в Россию через границу в Сочи абхазские предприниматели планируют ввезти порядка 265 т мимозы. Объем импорта мимозы за год вырос более чем на 50%. В этом году из-за теплой погоды в декабре и январе поставки мимозы на российский рынок начались на две недели раньше.

Наталья Решетняк