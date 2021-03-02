Импорт мимозы из Абхазии в Россию вырос на 50%

В 2021 году в Россию через границу в Сочи абхазские предприниматели планируют ввезти порядка 265 т мимозы. Соответствующие декларации были выданы Южным таможенным управлением участникам внешнеэкономической деятельности республики, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом объем импорта мимозы за год вырос более чем на 50% - в 2020 году было ввезено более 151 т мимозы (в 2019 году – 150 т, в 2018 году – 100 т). К началу марта через российскую границу было ввезено уже 187,4 т, 150 грузовых автомобилей, контрольный досмотр которых осуществлялся в приоритетном порядке.

Сообщается, что в этом году из-за теплой погоды в декабре и январе поставки мимозы на российский рынок начались на две недели раньше, они ведутся с начала февраля по мере сбора урожая и будут продолжаться до 6 марта. Общее количество ввезенных цветов будет зависеть от погодных условий.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2021 году импорт мандаринов и лимонов из Абхазии вырос в четыре раза. Через таможенный пост МАПП «Адлер» с начала сезона было ввезено в общей сложности 53,4 тыс. т цитрусовых.

Ольга Логинова