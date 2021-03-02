Петербургский Birch стал лучшим в России

Результат голосования экспертов национальной премии WHERETOEAT RUSSIA by Evian & Ferrarelle 2021 стал сенсацией для многих представителей гастрономического сообщества страны. Наивысшую строчку всероссийского рейтинга ресторанов впервые занял представитель Санкт-Петербурга — Birch.

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся 25 февраля в столичном конференц-зале Grand Ballroom, главная награда — антикварная серебряная чаша — была вручена команде ресторана Birch во главе с шеф-поваром Хезретом-Арсланом Бердиевым.

Самыми первыми «держателями чаши» стали год назад московские шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие и их ресторан Twins Garden. В новейшем рейтинге их заведение заняло третью строчку: между прошлым и нынешним победителями вклинился еще один «петербуржец» — Harvest, ведомый Дмитрием Блиновым и Ренатом Маликовым.

Также впервые в национальный топ-10 вошли сразу два ресторана Юга России, а в топ-50, помимо Москвы, Петербурга, Краснодара и Ростова, также оказались представлены Владивосток, Казань, Екатеринбург, Сочи и Красноярск.

В дополнение к первому месту в рейтинге ресторан Birch удостоился и другого важного трофея — «Выбор СМИ». Что примечательно, второй год подряд мнения журналистов и основной коллегии экспертов (состоящей из 500 специалистов со всей страны) совпадают.

СПРАВКА: В составлении рейтинга WHERETOEAT RUSSIA участвуют 500 экспертов из всех регионов страны. В списке голосующих шеф-повара, рестораторы, сомелье, отельеры, бартендеры, а также представители смежных областей бизнеса, из Москвы и Санкт-Петербурга, Калининграда и Южно-Сахалинска, Мурманска и Новосибирска, Казани и Екатеринбурга, Сочи и Якутска, Краснодара и Красноярска, а также десятков других городов. Состав коллегии экспертов держится в секрете. Каждый эксперт включает в свой ранжированный лист голосования десять самых интересных, на его взгляд, мест (не более пяти из «домашнего» региона).

Лидеры поменялись

Вопрос, где рестораны лучше — в Москве или Санкт-Петербурге, как ни удивительно, стал актуальным только в последние годы. Еще десять лет назад многие ведущие питерские шеф-повара, тяжело вздыхая, мрачно констатировали: «От Москвы мы отстаем лет на пять (семь, десять — в зависимости от уровня пессимизма спикера)». Однако затем отставание это стало резко сокращаться. Приезд столичных шефов на работу в петербургские рестораны сначала перестал быть сенсацией, а затем и вовсе началось движение в обратную сторону. Московские рестораторы принялись потихоньку «хантить» перспективных поваров из города на Неве. Артем Лосев, Виталий Истомин, Иван Березуцкий, Андрей Шмаков, Владислав Корпусов и другие — все они сегодня признанные лидеры российского ресторанного сообщества.

В свою очередь, петербургский поварской мир подпитывался кадрами из провинции и бывших союзных республик. Так, в определенный момент заявили о себе выборжане Алексей и Артем Гребенщиковы, Хезрет-Арслан и Мурат Бердиевы из Туркменистана, рязанец Павел Демин, Лариса Кордик из Грозного, Антон Абрезов из Ставрополя, уфимец Роман Киселев. Плюс москвич Игорь Гришечкин, не до конца принятый в родном городе, зато расцветший в ресторанных проектах Матильды Шнуровой. Плюс коренные питерцы Дмитрий Блинов, Дмитрий Богачев, Сергей Фокин…

Сформировалась невероятно творческая и конкурентная среда. И когда год назад был впервые опубликован всероссийский рейтинг WHERETOEAT RUSSIA 2020, то в десятке лучших оказалось сразу четыре петербургских ресторана, дружно разместившиеся в диапазоне от третьего до седьмого места. И никто этому уже особенно не удивился. А когда минувшим летом, сразу после снятия карантина, оголодавшие столичные гурмэ толпой рванули в Питер, чтобы до отказа день за днем заполнять Birch, Harvest, Bourgeous Bohemians, Meal, Duo Asia, Tartarbar и другие знаковые гастрономические места, многим стало понятно, что от прежнего отставания не осталось и следа.

Ресторанная революция

Впрочем, что касается лидерства в рейтинге WHERETOEAT RUSSIA 2021, интрига держалась почти до самого окончания церемонии награждения. После того как сцену со своей наградой покинула команда ресторана Bourgeous Bohemians, впервые поднявшегося на пятую строчку, внимательному зрителю стало понятно: четверка лучших осталась без изменений. White Rabbit, Twins Garden (оба — Москва), Harvest и Birch (оба — Санкт-Петербург). Ну а затем ведущий церемонии Михаил Генделев поочередно вызвал на сцену представителей White Rabbit и Twins Garden и стало очевидно, что главный трофей на этот раз отправится в Санкт-Петербург — весь вопрос только, в чьем сопровождении. Прошло еще несколько минут, и зал взорвался овациями в честь Хезрета-Арслана Бердиева и его сподвижников по Birch. Гастрономическая революция в отдельно взятой стране состоялась…

Полные итоги всероссийской премии WHERETOEAT RUSSIA 2021

1. Birch, Санкт-Петербург (шеф-повар Хезрет-Арслан Бердиев);

2. Harvest, Санкт-Петербург (Дмитрий Блинов);

3. Twins Garden, Москва (Иван и Сергей Березуцкие);

4. White Rabbit, Москва (Владимир Мухин);

5. Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург (Артем Гребенщиков);

6. «Угли-Угли», Краснодар (Андрей Матюха);

7. «Горыныч», Москва (Артем Лосев);

8. Leo Wine &Kitchen, Ростов-на-Дону (Максим Любимов);

9. «Северяне», Москва (Георгий Троян);

10. Cococouture, Санкт-Петербург (Игорь Гришечкин).

В наиболее престижной личной номинации «Шеф-повар года», как и год назад, первенствовал Владимир Мухин (White Rabbit Family). Титул «Сомелье года» на этот раз достался Светлане Добрыниной из столичного Selfie. Приз Ассоциации консьержей Les Clefs d’Or отправился в Сочи, в ресторан Red Fox (шеф-повар Юрий Косторев). Ну а в новой номинации «Бар года» (в этом сезоне голосование в ней проводилось впервые) награду увезли с собой в Петербург бартендеры El Copitas.

Основатель White Rabbit Family Борис Зарьков получил специальный приз «За вклад в развитие и внедрение инновационных решений в ресторанную индустрию России» (при поддержке компании «Технофлот»). А в номинации «Лучшая эко-концепция» (при поддержке компании Nespresso) выиграл московский Twins Garden.

Также в ходе церемонии в Grand Ballroom были награждены лауреаты эногастрономического конкурса Roullet Bartender Challenge 2020, проводившегося премией WHERETOEAT совместно с компанией «Ладога» и объединившего лучших барменов Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга и других городов России. Главный приз получил Артем Талалай из сочинского London Bar.

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