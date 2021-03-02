Апелляция поддержала воронежский «Квант-Телеком» в споре о повреждении линий связи

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу саратовского ООО «Компания "АЛС и ТЕК"» Ильдара Салимова на октябрьское решение арбитражного суда Саратовской области. Речь идет о споре компании с воронежским АО «Квант-Телеком» Николая Торохова (предоставляет услуги связи и интернета под брендом Justlan) из-за повреждений линий связи с Казахстаном.

Причиной разбирательства стали четыре порыва на волоконно-оптической линии связи из Воронежа до границы с Казахстаном (и далее до Байконура), принадлежащей «Квант-Телекому» и введенной в эксплуатацию в 2014 году. После завершения строительства линии земельный участок, через который она проходит в Озинском районе Саратовской области (у самой границы), выкупил Ильдар Салимов. Через участок были проложены линии, построенные «Квант-Телекомом» и московским «РЕТнНЕТом»; при порыве на одной из линий в работу автоматически включалась вторая. В марте 2016 года саратовская компания трижды «проводила вскрышные работы» на участке, в ходе которых четыре раза повредила экскаватором линии связи. Порывы, по данным «Квант-Телекома», оставили без услуг компании 9 тыс. абонентов. Также, по утверждению воронежской компании, пострадал «получатель услуг — космодром Байконур».

В суде «Квант-Телеком» потребовал от саратовской компании выплатить 14,4 млн руб., затраченные на ликвидацию порывов и оплату компенсации за отсутствующую связь заказчику услуг — GlobalKvantServices GmbH. Первая инстанция удовлетворила эти требования. Апелляционная инстанция посчитала решение правомерным, подтвердив правильность подсчета убытков и причин их возникновения.

Подробнее о споре — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин