Заброшенные базы отдыха в Татарстане планируют отдать предпринимателям под экотуризм

В Татарстане планируют создать каталог земель и заброшенных баз отдыха для реализации на них проектов в области экологического туризма. Такую идею озвучила руководитель Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина на встрече предпринимателей в области экотуризма с президентом республики Рустамом Миннихановым в понедельник.

«Боль предпринимателя по поиску и выбору земельного участка с высоким рекреационным потенциалом мы снимем созданием реестра», — отметила госпожа Саргина.

Он не сказала, на каких условиях эти территории могут быть предоставлены предпринимателям.

Предполагается, что это предложение будет включено в протокол встречи в целях формирования перечня мер поддержки развития экотуризма в регионе.

Как писал «Ъ-Казань», Госкомитет Татарстана по туризму подыскивает земельный участок в пределах Казани с целью организации кемпинга для туристов, путешествующих в автодомах. В комитете ожидают активное развитие автотуризма в ближайшее время.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"