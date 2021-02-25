В Казани ищут участок под кемпинг для автодомов

Государственный комитет Татарстана по туризму подыскивает земельный участок в пределах Казани с целью организации кемпинга для туристов, путешествующих в автодомах. Согласно информации на сайте ведомства, чиновники готовы рассмотреть предложения о покупке в том числе от частных землевладельцев.

В комитете ожидают активное развитие автотуризма в ближайшее время. Поводом, в частности, является планируемое в текущем году введение единой электронной визы для граждан 52 иностранных государств, дающей право на въезд, пребывание и свободное перемещение по всей территории РФ в течение 16 дней.

Кроме того, в 2022 году Федеральное агентство по туризму совместно с МОО «Лига караванеров» намерено провести первый международный форум по автотуризму (караванингу) в рамках международного фестиваля FICC International Rally 2022 с целью раскрыть туристский потенциал России для автопутешественников из стран Европы, Турции и Китая.

В комитете ссылаются на опыт Москвы, где на территории парковой зоны «Сокольники» построили экокемпинг, который пользуется большой популярностью у туристов, путешествующих в автодомах.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"