РФС проверит монтажера, изменившего фото с матча «Спартак»—«Динамо»

Российский футбольный союз проведет проверку в отношении монтажера, изменившего снимок эпизода матча Кубка России «Спартак»—«Динамо» (0:2), приведшего к назначению пенальти в ворота красно-белых. Последний впоследствии стал предметом рассмотрения экспертно-судейской комиссии РФС.

В упомянутом эпизоде мяч угодил хавбеку «Спартака» Виктору Мозесу в руку. Арбитр Кирилл Левников после подсказки со стороны VAR принял решение о назначении 11-метрового удара. Действия рефери были признаны РФС правильными. Однако позже выяснилось, что снимок эпизода, опубликованный на ресурсах РФС, подвергался манипуляциям. Оказалось, что он составной и в нем используется также фото того же самого момента, сделанное фотокорреспондентом издания «Спорт-Экспресс».

РФС уволит монтажера, который переместил мяч на фото с игрой рукой Виктора Мозеса.



Скандал ??https://t.co/JF1I8doMkB



?? Александр Федоров. pic.twitter.com/t6gu77oIK8 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 2, 2021

«Видео для YouTube-канала служба коммуникаций РФС готовит самостоятельно уже после того, как экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение. В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом "Спорт-Экспресса", так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции,— говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.— Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на нем четко видна черная линия на форме футболиста с которой соприкасается мяч. Отметим, что экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи VAR с переговорами, фотографии».

Как сообщили источники “Ъ” в РФС, появившаяся в СМИ информация о том, что монтажер будет уволен, преждевременна. Однако в организации отметили, что в его отношении все же будет проведена проверка.

Арнольд Кабанов