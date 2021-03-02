На дорогах Ярославля ведутся работы по ликвидации подтоплений

В Ярославле на городских улицах проводятся противопаводковые работы, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что специалисты очищают колодцы и ливневой канализации.

По данным пресс-службы, сотрудниками МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» работы по очистке ливневых сетей проведены во всех районах города. Уже очищено 40 % сетей. Всего в городе насчитывается 16 тыс. колодцев и 386 км ливневой канализации.

В пресс-службе мэрии уточнили, что рабочим, в частности, необходимо очистить в Кировском районе 1.2 тыс. ливневых колодцев, а в Ленинском - 800 колодцев.

По словам заместителя директора муниципального казенного предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем» Андрея Русакова, с момента наступления положительной температуры, работы по очистке ливневых сетей ведутся в усиленном режиме. Задействованы все сотрудники предприятия и около 20 единиц техники.

«Если дождеприемные колодцы не промерзли, работы проводятся при помощи лома и лопаты, а если колодец промерз, то он проливается с помощью горячей воды»,— уточнил господин Русаков.

В мэрии отметили, что работы по очистке ливневых сетей в Ярославле будут закончены к концу марта.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославле произошло подтопление нескольких улиц в разных районах города. Подтопления происходят из-за таяния скопившегося на улицах снега, а также из-за коммунальных аварий.

Дарья Сабаева