В Ярославле затопило улицы в нескольких районах города

В Ярославле произошло подтопление нескольких улиц в разных районах города. Местные жители делятся фотографиями и видеозаписями затопленных улиц в соцсетях. Подтопления происходят из-за таяния скопившегося на улицах снега, а также из-за коммунальных аварий.

В частности, сообщается о подтоплении улицы Панина в Дзержинском районе. Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 1 марта в Дзержинском районе затопило участок Ленинградского проспекта. Как выяснилось, там произошла авария на водопроводе «Ярославльводоканала».

Жители Ярославля сообщают о больших лужах и подтоплениях на проспектах Авиаторов и Машиностроителей и на других улицах в Заволжском районе. Сообщается о таких же проблемах на улицах Ленинского и Красноперекопского районов.

Сегодня на общегородском оперативном совещании у мэра Ярославля директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров сообщил, что жалоб поступает много. По его словам, коммунальные службы проводят откачку воды, прочищают колодцы и решетки ливневой канализации.

Мэр Ярославля Владимир Волков поставил задачу организовать откачку воды с опасных участков в круглосуточном режиме. Также он распорядился усилить работу по ликвидации гололеда на тротуарах и улицах города.