Оплата проезда через систему распознавания лиц заработает в Московском метро к концу года

В Московском метро до конца 2020 года планируют запустить бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц, сообщил замначальника метрополитена Андрей Кичигин. Такой способ оплаты будет доступен у турникетов и на кассах.

«Оплата с Face Pay к концу года будет доступна по всему метрополитену»,— цитирует господина Кичигина «Интерфакс». На данный момент эту функцию тестируют.

В ходе теста функции через турникеты метро совершено 2 тыс. успешных проходов. Также идет работа над реализацией платежей через систему распознавания лиц в кассах метрополитена.

Ранее сообщалось, что власти Москвы установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Они смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечение линий и «праздношатание». На покупку оборудования будет потрачено 932 млн руб., обнаружил “Ъ” на сайте госзакупок.

Подробности — в материале “Ъ” «Разброд и шатания снимут с экранов».