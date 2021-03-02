Волоконно-оптические линии связи кубанского «ЮгТехноПарка» вновь продают за 175 млн рублей

Недостроенные волоконно-оптические линии связи кубанского ООО «ЮгТехноПарк» выставлены на торги за начальную цену 175,5 млн руб., сообщает в ЕФРСБ арбитражный управляющий банкрота.

267 волоконно-оптических линий связи на участках Ростов-на-Дону – станица Павловская - Краснодар – хутор Садовый – поселок Верхнебаканский выставлены на торги одним лотом. Это объект незавершенного строительства.

Как писал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года это имущество выставлялось на аукцион за ту же цену, но торги были признаны несостоявшимися.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮгТехноПарк» зарегистрировано в хуторе Садовый Крымского района в 2007 году, основной вид деятельности - аренда и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Размер уставного капитала – 10 млн руб., его половина принадлежит Светлане Коховой, по 25% - Сергею Афонину и Леониду Денисову. Убыток общества в 2019 году составил 237 тыс. руб., чистые активы – 10,1 млн руб.

Согласно документам арбитражного суда, наблюдение в отношении ООО «ЮгТехноПарк» было введено в июле 2017 года по иску калининградского ООО «АТП СМиТ», размер требований составлял 411 тыс. руб. В июле 2018 года «ЮгТехноПарк» был признан несостоятельным.

Виктория Колганова