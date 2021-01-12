Волоконно-оптические линии связи «ЮгТехноПарка» продают за 175,5 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ЮгТехноПарк» Константин Извеков сообщил о проведении повторного открытого аукциона по реализации объекта незавершенного строительства компании. На торги с начальной стоимостью 175,5 млн руб. единым лотом выставлены волоконно-оптические линии связи на участках: Ростов-на-Дону – станица Павловская - Краснодар – хутор Садовый – поселок Верхнебаканский. Всего 267 штук, сообщается в ЕФРСБ.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, начальная цена имущества кубанского «ЮгТехноПарка» на предыдущем аукционе составляла 195 млн руб.

Согласно документам арбитражного суда, наблюдение в отношении ООО «ЮгТехноПарк» было введено в июле 2017 года по заявлению калининградского ООО «АТП СМиТ», которому общество на тот момент задолжало 411 тыс. руб. В июле 2018 года арбитражный суд Краснодарского края признал «ЮгТехноПарк» несостоятельным.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮгТехноПарк» зарегистрировано в хуторе Садовый Крымского района в 2007 году. Его основной профиль - аренда и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Размер уставного капитала – 10 млн руб. Убыток общества в 2019 году составил 237 тыс. руб., чистые активы – 10,1 млн руб.

Дмитрий Михеенко