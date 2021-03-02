Больше четверти века с Екатеринбургом Компании «Атомстройкомплекс» исполняется 26 лет

Известный екатеринбургский холдинг «Атомстройкомплекс» отмечает день рождения. Компания была образована 2 марта 1995 года ведущими специалистами СМУ-3 Валерием Ананьевым и Павлом Кузнецовым. Сейчас господин Кузнецов является главным инженером, а Валерий Ананьев генеральным директором компании и заслуженным строителем РФ.



На сегодняшний день компания – одно из крупнейших строительных предприятий полного цикла на Урале: в его структуру входят 12 заводов по производству строительных и отделочных материалов, парк строительной техники, собственный проектный институт, генподрядные и подрядные организации.

За годы работы застройщиком было построено и реконструировано более 3,5 млн кв. м недвижимости, в том числе более 200 жилых домов, более 30 учебных заведений, а также медицинские центры и театры. Один из последних известных проектов компании – это строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.

В портфеле компании порядка 20 объектов в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Развитие здравоохранения», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Компания «Атомстройкомплекс» входит в основной костяк Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), а его руководитель – Валерий Ананьев – возглавляет один из наиболее эффективных комитетов СОСПП – комитет по строительству. За годы продуктивной работы команде экспертов удалось внести значительный вклад в развитие строительной отрасли Урала. Объединив лучших застройщиков региона, комитет добился конструктивного диалога между органами государственной власти и сообществом строителей Свердловской области», – рассказал первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.

По словам господина Черепанова, за 26 лет уральская компания прошла серьезный путь развития и заняла лидирующие позиции на строительном рынке России.

«Многочисленные отраслевые награды, доверие крупных заказчиков, признание профессионального сообщества подтверждают высокие стандарты качества работы компании», – добавил Михаил Черепанов.