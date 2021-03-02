ПСБ выпустил миллионную карту «Мир»

2 марта 2021 года. Объем эмиссии пластиковых карт ПСБ национальной платежной системы «Мир» превысил один миллион. Сегодня банк выпускает около 50 тысяч карт «Мир» в месяц — основную часть эмиссии составляют зарплатные и пенсионные карты.



За 2020 год клиенты ПСБ увеличили обороты по картам национальной платежной системы на 80%, что в том числе обеспечено ростом количества и объема операций по безналичной оплате товаров и услуг.

«Миллионные объемы эмиссии при почти двукратном росте оборотов по картам подтверждают позиции ПСБ как одного из активных участников национальной платежной индустрии. Сегодня все больше россиян выбирают карты „Мир“ в качестве основного платежного средства, при этом растут и требования к функциональности этих карт. Карта „Мир“ от ПСБ — это удобный, безопасный и выгодный инструмент управления личными финансами: клиент может не только выгодно копить, получая проценты на остаток средств на карте, но и выгодно тратить — при оплате картой повседневных товаров и услуг начисляется кешбэк от банка и от платежной системы», — отмечает директор дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«ПСБ является нашим надежным партнером — как с точки зрения развития новых возможностей для клиентов, так и в плане реализации новейших технологических инициатив. Мы вместе с коллегами из ПСБ продолжим работу над созданием ещё более удобной и выгодной платежной карты и сервисов для клиентов», — отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».