КГИОП Петербурга оштрафовал РЖД за самовольный ремонт Витебского вокзала

Сегодня Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении РЖД к административной ответственности за самовольное выполнение работ по ремонту вестибюля Витебского вокзала. Компании назначили штраф в 200 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Поводом для обращения в суд стала проведенная в декабре 2020 года проверка. Ведомство установило, что в потолок вокзального вестибюля без необходимой документации вмонтированы профили для гипсокартона. При этом оформление потолка разноформатными кессонами относится к предмету охраны памятника, что исключает проведение таких работ без разрешения от КГИОП.

В настоящий момент Арбитражным судом Москвы также принят иск о понуждении РЖД демонтировать установленные незаконные конструкции.

Ранее “Ъ-СПб” рассказывал о том, что бывший собственник корпусов бывшей фабрики «Красное знамя» оспорил решение суда о понуждении к ремонту комплекса.