Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки в четыре раза

Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков почти в четыре раза, до 27,5 млн руб. Также в рамках программы можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн руб, а также получить до 1 млн руб. на любые цели.

«Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 млн руб.»,— сообщает пресс-служба Сбербанка. Раньше можно было рефинансировать ссуды на покупку жилья на сумму до 7 млн руб.

На данный момент Сбербанк рефинансирует жилищные кредиты только других банков. Зампред правления банка Кирилл Царев сообщал агентству «РИА Новости», что пока у банка нет планов по рефинансированию ипотеки, выданной собственным клиентам.

Напомним, по итогам января 2021 года средневзвешенная ставка по выданной ипотеке оказалась одной из самых низких — 7,23% годовых. На ее уровне отразился рост доли выданных кредитов по льготной ипотеке. Ряд участников рынка ожидают увеличения этой доли и во втором квартале, что будет сказываться на ставке.

Подробности — в материале “Ъ” «Ипотека упала ниже правительства».