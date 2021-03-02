«Лучшим автомобилем признана Toyota Yaris»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказал о том, какие машины попали в топ-лист.

Еще несколько лет назад первые числа марта были самыми жаркими днями в году и у автомобильных компаний, и у автомобильных журналистов. В Женеве проходила самая авторитетная в мире автомобильная выставка, которая впервые состоялась в 1905 году. Именно к ней большинство автопроизводителей берегли свои самые громкие премьеры как серийных автомобилей, так и концепт-каров.

Но тревожные звоночки начали звучать уже несколько лет назад. Именитые компании стали отказываться от участия в салоне, ссылаясь на то, что цифровые технологии дают возможность при меньших затратах доносить информацию о своих продуктах до большей аудитории.

Потом прекратился выпуск так называемого Женевского каталога — раньше каждый журналист увозил с выставки тяжеленную книгу-кирпич, по которой потом в течение года сверял лошадиные силы и максимальный момент любой модели от любого автопроизводителя. Сейчас собрать все эти сведения под одной обложкой просто невозможно — у многих автомобильных марок число моделей за пару десятилетий выросло в разы. Еще относительно недавно у BMW, например, все модели можно было бы пересчитать фактически на пальцах одной руки, а сейчас их несколько десятков. Да и не нужно губить гектары леса — сегодня все сведения можно собрать не в книге, а разместить онлайн.

В прошлом году и в нынешнем Женевский автосалон не состоялся из-за пандемии. Что будет дальше — посмотрим. Так что, пожалуй, единственное, что от него осталось, это конкурс Car Of The Year, итоги которого как раз подвели на днях. Лучшим автомобилем года признана Toyota Yaris — модель, которая в России не продается уже очень давно. Впрочем, не продаются у нас и автомобили, занявшие со второго по четвертое места: Fiat 500, Cupra Formentor и электрокар Volkswagen I.D. Зато на пятом и шестом местах как раз новинки российского рынка: Skoda Octavia пятого поколения и новый Land Rover Defender. Автомобили хорошие, независимо от того что показали нам их с вами не на Женевском автосалоне.