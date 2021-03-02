Saint-Gobain подписал с властями Кузбасса соглашение о строительстве нового завода теплоизоляции Компания рассматривала, в том числе, и Новосибирскую область

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор Сен-Гобен в России, Украине и странах СНГ Антуан Луи Жан-Пьер Пейрюд подписали соглашение о намерениях по строительству завода по производству теплоизоляционных материалов на основе базальта на территории Кузбасса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса. По его данным, в рамках проекта будет создано около 200 новых рабочих мест, в настоящее время определяется место строительства.

Производство может начать работу в 2023 году.

О намерениях построить в 2023 году новый завод по производству теплоизоляционных материалов на основе базальта годовой мощностью 50 тыс. т в Сибири подразделение группы Saint-Gobain в России, Украине и странах СНГ объявляло в начале февраля. Эти планы полностью соответствуют стратегии роста в кластере Россия, Украина и страны СНГ за счет расширения географического присутствия, сообщала компания.

Общий объем инвестиций в проект составит 3 млрд руб.

В компании “Ъ-Сибирь” сообщали, что рассматривают для строительства площадки в Новосибирской области и Кузбассе, хотя не исключали и другие регионы. В агентстве инвестиционного развития Новосибирской области уточняли “Ъ-Сибирь”, что взаимодействуют с группой «Сен-Гобен» с лета 2020 года, а потенциальному инвестору предложено несколько вариантов инвестплощадок.

Игорь Лавренков, Кемерово