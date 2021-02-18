Сибирь утеплят каменной ватой

Французская группа Saint-Gobain приняла решение о строительстве в Сибирском федеральном округе каменноватного завода за 3 млрд руб. Планируется, что предприятие будет производить 50 тыс. т продукции в год. Ввод предполагается в 2023 году. В то же время компания сообщила, что пока не определила конкретное местоположение предприятия и выбирает из нескольких локаций, включая Новосибирскую область и Кузбасс. Власти кузбасского города Юрга уже провели переговоры с представителями группы, приглашая ее разместить завод в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития.

Французский производитель стройматериалов Saint-Gobain сообщил о решении построить в Сибири новый завод по производству теплоизоляционных материалов на основе базальта мощностью 50 тыс. т готовой продукции в год. Инвестиции — 3 млрд руб. Решение о расширении географического присутствия соответствует стратегии роста, сообщается на сайте компании. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

В пресс-службе подразделения группы в России, странах СНГ и на Украине „Ъ-Сибирь“ уточнили, что производственные площадки «Сен-Гобен» в Тамбове и Челябинске уже полностью загружены, поэтому компания ожидает, что новый завод даст ей возможность увеличить долю рынка и конкурентоспособность в Сибири. В частности, речь идет о сегментах многоэтажных домов и технической изоляции. По оценкам компании, в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдаются высокий спрос и недостаточное предложение в области теплоизоляции на основе базальта.

В то же время конкретное месторасположение нового предприятия группы в Сибири пока не определено. По данным компании, рассматриваются площадки в Новосибирской области и Кузбассе, хотя не исключены и другие регионы. При выборе местоположения компания будет учитывать доступность основных рынков сбыта, логистические и транспортные возможности, хороший инвестиционный климат региона и развитый рынок труда, сообщили в «Сен-Гобен».

Кузбасс уже предложил инвестору реализовать проект в ТОСЭР «Юрга». Вчера на заседании совета по инвестиционной и инновационной политике при губернаторе Кузбасса заместитель главы Юрги по экономическим вопросам Елена Абдульманова сообщила, что в прошлом году власти города провели несколько «личных встреч» с потенциальными инвесторами по вопросу реализации их проектов на территории «Юрги», в том числе с компанией «Сен-Гобен». В агентстве инвестиционного развития Новосибирской области не ответили на запрос „Ъ-Сибирь“.

Выбор региона компанией будет зависеть от того, где находится сырьевая база, говорит главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов: «Это могут быть карьеры в Новосибирской области — и чем ближе производственная площадка будет к ним находиться, тем лучше». В числе рисков проекта он называет долгий срок окупаемости. По его оценкам, он может составить более 10 лет и будет зависеть от темпов строительства в регионах Сибири. При этом высокие затраты на логистику будут заметно влиять на конечную прибыль предприятия, говорит аналитик. Он напомнил, что в 2020 году были пересмотрены плановые показатели для большинства регионов по нацпроекту «Жилье и городская среда» — цели были отодвинуты на 2030 год. При этом, например, по Новосибирской области планка по ежегодному вводу в 2,1 млн кв. м жилья в год (на 2020 год) была понижена до 1,61 млн кв. м, говорит Алексей Антонов. «Несмотря на помощь государства молодым семьям и льготную ипотеку, пока опережающего роста спроса на новостройки в регионе, да и в соседних, не наблюдается»,— отмечает эксперт. Аналитик ГК «Финам» Наталия Пырьева считает, что рынок теплоизоляционных материалов в 2021 году увеличится на 1–2%. «После снятия режима самоизоляции в стране потребление строительных, в том числе теплоизоляционных, материалов быстро восстановилось. Причиной стал ажиотажный спрос на недвижимость после появления программы льготной ипотеки. Девелоперы принялись активно достраивать начатые объекты и возводить новые»,— говорит она.

Игорь Лавренков, Кемерово, Оксана Павлова