Путин призвал учитывать ситуацию с «замерзшим» Техасом при развитии ТЭК

Ситуация в американском штате Техас, где в середине февраля из-за холодов возникли перебои с электричеством, может повлиять на развитие мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК), заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что некоторые сценарии предполагают «сжатие» рынка за счет изменения технологий и альтернативных источников энергии.

«Что с этим происходит — мы тоже знаем: сейчас Техас замерз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы»,— сказал господин Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли (цитата по сайту Кремля).

«В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры»,— заявил президент.

По его словам, с 2017 года объем добычи угля ежегодно составляет более 400 млн тонн. Больше половины этого объема идет на экспорт. Основной сбыт угля приходится на Азиатско-тихоокеанский регион, в 2020 году туда поставили 122 млн тонн угля. В целом за последние восемь лет поставки за рубеж выросли более чем на треть, сказал Владимир Путин.

В середине февраля в Техасе произошло резкое похолодание, из-за которого без электричества остались 4 млн домов. Также возникли проблемы с водоснабжением и отоплением. На фоне морозов в штате погибли несколько десятков человек.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Техас промерзает до котельных».