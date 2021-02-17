Средний размер ипотечного кредита в Петербурге вырос до 3,6 млн рублей

За январь размер среднего ипотечного кредита на территории СЗФО вырос до 2,8 млн рублей, против 2,3 млн рублей в январе прошлого года. Наибольший прирост — на 0,7 млн рублей – наблюдался в январе в Петербурге. Средний размер ипотеки составляет 3,6 млн рублей.

Всего в СЗФО за январь выдано 17,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка. В начале года объем выданной ипотеки на Северо-Западе вырос почти на 60%.

Наибольший рост кредитов в денежном выражении отмечается в Петербурге (70%), Мурманской области (73%) и Ленинградской области (42%).