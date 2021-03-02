Автомобили марок ВАЗ, Kia и Hyundai – лидеры по числу ДТП на юге России

Автомобили ВАЗ чаще всего становятся участниками ДТП в южных регионах России. В Ставрополье почти половина страховых случаев в результате ДТП (47%) приходится на автомобили ВАЗ, в республиках Северного Кавказа – 26%, в Волгоградской области – 21%. Второе место по аварийности в большинстве южных регионов занимает Hyundai – в Ростовской области на этот автомобиль приходится 12% всех случаев ДТП, в Астраханской – 10%, в Краснодарском крае – 9%. Также в лидерах по участию в ДТП – Kia, Toyota и Volkswagen.
ТОП-5 транспортных средств по регионам (доля в общем количестве ДТП в регионе)
«Автомобили ВАЗ, Hyundai и KIA – самые массовые не только в южных регионах, но и в целом в стране. Эти марки активно эксплуатируются таксистами, которые больше всего проводят времени на дороге, а также приобретаются новичками с небольшим опытом вождения. Именно доступность автомобилей и их массовость чаще всего становятся факторами, влияющими на статистику по аварийности», – говорит Татьяна Любимова, руководитель управления урегулирования розничных убытков Южного регионального центра«АльфаСтрахование».
Группа «АльфаСтрахование» – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 99 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Собственные средства Группы составляют 47 млрд руб. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале Fitch Ratings, «ВВ+» по шкале S&P и «ruАA+» по шкале «Эксперт РА».