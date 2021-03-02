Дышите — не дышите

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, кто создал приложение для мониторинга качества городского воздуха, какие показатели принимаются во внимание и в каких городах уже ведутся измерения.

Выражение «сибирское здоровье» лично для меня изменило значение. Сейчас я под ним подразумеваю общечеловеческое здоровье, о котором заботятся ученые и инженеры, работающие в Сибири. В частности, речь о компании CityAir из новосибирского Академгородка. Ее специалисты создали мобильное приложение AirVoice, отслеживающее состояние воздуха.

Конечно, качество окружающей атмосферы мониторит не сама программка. Это лишь интерфейс, который в короткой и иногда даже юмористической форме информирует пользователя. Вы сразу получаете вердикт. Например «Распахните окна! Воздух чист и свеж» или «Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно» и прочие варианты.

Под главной фразой мелким шрифтом всегда есть еще более короткий прогноз: «ситуация стабильна», «ожидается ухудшение» или «ожидается улучшение». А ниже будет четыре вертикальные цветные полоски. Они визуально показывают изменение состояния воздуха за несколько часов.

Для тех, кто любит цифры, надо лишь чуть-чуть пролистать вниз. Там вы найдете индекс качества воздуха или AQI в числовом выражении. Во время записи программы в Москве, например, он оценивался в 1 балл, то есть столичный воздух был чист. Максимальные 10 баллов — это критичное состояние атмосферы. Что же специалисты CityAir учитывают при расчете индекса?

Во внимание принимаются несколько базовых показателей: давление, влажность, температура, количественное содержание частиц пыли размером не больше 10 и 2,5 микрометров, а также семь видов газов, конечно же, скорость и направление ветра тоже учитываются — всю эту информацию собирают станции мониторинга.

Как заверяют создатели оборудования и приложения, они следуют строгой научной методологии как в части получения данных о качестве воздуха, так и в части их интерпретации. Другими словами, оценка качества воздуха «плохо» означает, что точно обнаружена проблема. Оценка «хорошо» означает, что, скорее всего, все в порядке, но, возможно, Air Voice чего-то не видит.

Глобальная задача CityAir — оцифровать весь воздух на планете и помочь людям задуматься о его качестве. Сейчас сервис отражает состояние атмосфер в восьми городах России. Также измерения ведутся в Нью-Йорке, Шэньчжэне, Лондоне, и еще нескольких городах Казахстана, Италии, Словакии и Португалии.