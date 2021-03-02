МИД РФ обвинил спецдокладчиков ООН по делу Навального в предвзятости и некомпетентности

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов резко раскритиковал выводы специальных докладчиков Совета по правам человека ООН Аньес Калламар и Ирен Хан о покушении на российского оппозиционера Алексея Навального.

«Спецдокладчики ООН вновь продемонстрировали предвзятый и некомпетентный подход к своему мандату. Не имея отношения к химии, они вмешиваются в сферу ответственности Организации по договору о запрещении химического оружия. Не зная ничего об этой теме, они манипулируют фактами и делают выводы»,— написал он в Twitter.

Напомним, 1 марта спецдокладчики Совета по правам человека ООН представили итоги собственного расследования: оппозиционера скорее всего пытались отравить, и ответственность за это несет российское государство. Аньес Калламар и Ирен Хан призвали освободить Алексея Навального и запустить масштабное международное расследование попытки его отравления. Впрочем, в ходе пресс-конференции обнаружилось, что они и сами не слишком хорошо разбираются в деталях дела.

«Специальные докладчики ООН прибегли к использованию непроверенных данных, вынося юридические рекомендации, выходящие за рамки их мандата, и вмешиваясь в вопросы, которые не имеют ничего общего с темами, которыми занимается Совет по правам человека ООН»,— продолжил Геннадий Гатилов.

Аньес Калламар и Ирен Хан обвиняют власти РФ в нарушении целого ряда международных конвенций и пактов: нарушении права на жизнь; нарушении абсолютного запрета на пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания; нарушении права на свободу мнений и их свободное выражение; нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Итоговую версию своего доклада о «деле Навального» они представят в ближайшее время.

Подробнее о выступлении спецдокладчиков — в публикации “Ъ” «Совет по правам одного человека».

Елена Черненко