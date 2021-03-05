Цена вопроса

Массовое внедрение принципов устойчивого развития в практическую деятельность предприятий представляется серьезной задачей. При этом дискуссионное поле вокруг этой темы напоминает мне старую загадку-шутку про А и Б, которые сидели на трубе и дружно с нее свалились. Кто же остался? Ровно та же самая буква И.

Я просмотрел несколько официальных сайтов российских государственных и коммерческих организаций. Практически везде представлена тема устойчивого финансирования. И практически везде речь идет о «зеленых финансах», энергосбережении, сокращении эмиссии вредных веществ и т. д. Конечно, коммерческие проекты в области зеленых технологий потенциально выгодны. А как же социальный и управленческий элементы модной аббревиатуры? Вспоминают, но зачастую в общем виде. В мире развитие социальных проектов и корпоративного управления в духе ESG, хотя и заставляет пересматривать привычные формы взаимоотношения со стейкхолдерами, происходит стремительно и радикально. Оставим экологическую составляющую в стороне, какие другие примеры заслуживают внимания?

Еще в 90-е годы известный американский производитель мороженого Ben & Jerry`s сформулировал политику, ставшую предтечей новомодной ESG,— политику «всеобщего выигрыша» (linked prosperity). Благодаря ей, например, мелким производителям какао, ванили, кофе компания платит премию к рыночной цене, поддерживая их бизнес. Однажды производитель шоколадных вафель поставил компании некондиционный товар: вафли слиплись в один огромный кусок. Товар вернули, отсудили деньги? Отнюдь — раздробили вафли в крошку и перемешали с мороженым, так появился его новый сорт, который до сих пор пользуется популярностью. Выиграла и компания-производитель, и сохранил бизнес поставщик. Теперь это называется устойчивой цепочкой создания стоимости (sustainable value chain).

Еще пример. Накануне прошлогоднего Давосского форума его бессменный руководитель Клаус Шваб опубликовал манифест об «универсальной» цели бизнеса в условиях четвертой промышленной революции, которой является уже не прибыль для акционеров, а производство, по сути, общественных ценностей, формирующих ESG. Новое целеполагание определяет процесс «создания устойчивой ценности» (sustained value creation).

Созданный в США Совет по стандартам финансовой отчетности в области устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board), почетным председателем которого является Майкл Блумберг, разработал рекомендации и формы отчетности, позволяющие выявить элементы ESG, которые существенно влияют на финансовые показатели компаний из 77 отраслей. Эта отчетность включает такие разделы, как экология, «социальный капитал», то есть все то, что касается благополучия потребителей, человеческий капитал, корпоративное управление. Причем далеко не для всех отраслей предусмотрен весь спектр «зеленых показателей». В большинстве случаев упор сделан как раз на социальные и управленческие аспекты. Самый яркий пример — финансовый сектор, где нет экологической проблемы, но есть проблемы ответственности и качества управления.

Развитие концепции ESG указывает на трансформацию парадигмы современного бизнеса. Внедрение ее на практике требует изменения экономического и управленческого сознания, серьезной организационной работы и к тому же затратно. Поэтому упрощать и сужать проблему точно не стоит.

Владимир Миловидов, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России