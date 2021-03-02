ВТБ на Кубани выдал ипотеку на 2,2 млрд рублей с начала 2021 года

Выдача ипотеки в банке ВТБ в Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года составила 2,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

В целом, российский рынок ипотеки по итогам первых двух месяцев текущего года увеличит продажи жилищных кредитов на 40%. Согласно данным ипотечного бизнеса ВТБ, выдачи российских банков в январе и феврале могут превысить рекордные для этого периода 600 млрд рублей. Также, по данным ВТБ, банк установил рекорд февраля по продаже ипотеки в России, выдав почти 76 млрд рублей.

«Нынешний спрос на ипотеку в России выше, чем в доковидный период начала 2020 года примерно на 40%. Даже в традиционно низкое с точки зрения потребительской активности время продажи жилищных кредитов превысили полтриллиона рублей, что может стать новым рекордом для рынка»,– прокомментировал вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

В качестве основных причин роста рынка он назвал активное использование заемщиками льготной ипотеки, по которой сейчас банки выдают каждый третий кредит. Еще одним фактором стало снижение средней ставки, которая сейчас составляет 7,23% годовых. Также, по его словам, продолжается активный выход на рынок новых строительных проектов, и в этом году темпы ввода нового жилья в России должны увеличиться.

По объему всей выданной ипотеки в ВТБ в феврале 2021 года регионами-лидерами традиционно стали Москва и Московская область (26,5 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (6,2 млрд руб.), Новосибирская область (2,4 млрд руб.).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2020 году составил 117,52 млрд руб. Это на 51,2% больше, чем годом ранее (77,7 млрд руб.). Наибольшую сумму ипотечных займов банки, работающие в Краснодарском крае, выдали в декабре 2020 года – 15,75 млрд руб., наименьшую – в январе – 5,01 млрд руб.

Алексей Белянин