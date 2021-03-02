В Татарстане стал чище воздух – министр экологии региона

В Татарстане в 2020 году стал чище воздух, заявил министр экологии и природных ресурсов региона Александр Шадриков.

Он отметил, что через неделю после начала пандемии в Казани на 46% сократились выбросы от автотранспорта. В Нижнекамском районе, где действуют 65 предприятий первого класса опасности, за 2020 год количество жалоб жителей на качество воздуха снизилось в 6,5 раза.

Всего в регионе в прошлом году было зафиксировано 300 случаев загрязнения воздуха. При этом ПДК вредных веществ в воздухе не был превышен более чем на 0,04%, подчеркнул министр.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"