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В Петербурге задержали членов террористической группировки

ФСБ в ходе специальной операции задержала участников запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Всего задержания прошли в 10 регионах страны, включая Санкт-Петербург и Москву.

О задержаниях сообщил «Петербургский дневник». У членов группировки изъяты средства связи и электроника, а также запрещенные пропагандистские материалы. В отношении семерых задержанных уже возбуждены уголовные дела.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о задержании в Петербурге сотрудниками ФСБ криминального авторитета Александра Анохина.

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