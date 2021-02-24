Реальное дело 4.0», или Московская промышленность нового поколения

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказывает, сколько пантентов в области нанотехнологий и средств реабилитации имеет московская компания.

Социальная сфера — не место для частного бизнеса, ориентированного на прибыль. Расхожий в деловом сообществе миф с легкостью опровергает московская компания NexTouch. Она выпускает мультисенсорные экраны и интерактивные комплексы, которые помимо розничной торговли успешно применяются в музеях и образовании. Например, в качестве замены или дополнения к школьной доске. Причем, продукция адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

У компании более 10 патентов в области нанотехнологий и средств реабилитации. А еще собственное высокотехнологичное производство с солидным уровнем локализации, рассказывает технический директор NexTouch Александр Крикушенко: «Наличие чистых комнат позволяет производить самые сложные и дорогостоящие операции, которые делаются за рубежом, а в России только точечная сборка. Мы по другому пути пошли с самого начала. Вложились, оборудовали чистое производство, где в помещении поддерживается высокое давление, нужная влажность. Без этого просто невозможно производить качественную микроэлектронику и качественные дисплеи».

NexTouch на рынке с 2013 года. Но высокотехнологичные инвестиции уже начали окупаться. Как подсчитали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, с момента старта объем производства компании вырос на 2500%.