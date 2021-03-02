Главгосэкспертиза одобрила проект кампуса ИТМО в будущем городе Южный

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту первой очереди Второго кампуса Университета ИТМО в городе-спутнике Южный, строящемся в Пушкинском районе Петербурга. До конца I квартала текущего года ожидается также согласование проекта планировки.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ИТМО. Первая очередь строительства будет идти в два этапа — сначала будут построены главный корпус, общежитие из четырех зданий и дорожная сеть, затем начнется возведение еще трех общежитий. Кампус рассчитан на единовременное обучение 1600 студентов и аспирантов, а также работу 500 преподавателей и вспомогательного персонала

Генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров отметил, что теперь необходимо получить от петербургского правительства согласование проекта планировки территории и разрешение на строительство, после чего подрядчики начнут возведение первых объектов.

Ранее “Ъ-СПб” приводил слова господина Назарова о том, что строительство кампуса может начаться в I квартале 2021 года.