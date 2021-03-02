Нижний Новгород планирует привлечь кредитные линии еще на 2,5 млрд рублей

Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода объявил еще пять аукционов на привлечение возобновляемых кредитных линий с совокупным лимитом 2,5 млрд руб., сообщается на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость каждого контракта соответствует ставке 5,25 % годовых (26,6 млн руб.).

Ранее администрация объявила еще пять аукционов на предоставление кредитных линий с совокупным лимитом 1,6 млрд руб. (три по 200 млн руб. и две по 500 млн руб.) по ставке 5,25%. Средства требуются на год (370 дней). Заявки на участие принимаются до 15 марта, все аукционы назначены на 17 марта.

По данным на 1 февраля, муниципальный долг Нижнего Новгорода составлял около 12,2 млрд руб.

Анастасия Еремина