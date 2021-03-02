КПРФ готовит две уличные акции в марте

КПРФ начала подготовку двух всероссийских уличных акций 5 и 20 марта, сообщил депутат Госдумы, руководить штаба Владимир Кашин «Открытым медиа». По его словам, митинги могут пройти во всех регионах России и бывших союзных государствах.

5 марта, в день смерти Иосифа Сталина, КПРФ возложит цветы к его могиле и к мавзолею Владимира Ленина.

Акция 20 марта пройдет в честь 30-летия всесоюзного референдума о сохранении СССР.

Ранее КПРФ планировала провести митинги 23 февраля, но власти не согласовали их из-за коронавирусных ограничений. После этого представители партии пообещали выйти на несогласованную демонстрацию, но в итоге ограничились возложением цветов к могиле Неизвестного солдата.

Подробнее — в материале “Ъ” «Коммунисты вышли на мирную церемонию».