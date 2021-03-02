Мордовская компания украсит Нижний Новгород флагами за 30 млн рублей

Победителем аукциона по украшению Нижнего Новгорода флагами и постерами к юбилею города стало ООО «Эм-принт» из Саранска (Мордовия). Компания снизила начальную стоимость контракта на 40% до 29,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Как ранее сообщалось, к юбилею Нижнего Новгорода основные улицы намерены украсить флагами и постерами, также флагштоки появятся на Канавинском мосту и метромосту. Подрядчику предстоит изготовить и установить флаги, а после праздника демонтировать их. Срок исполнения контракта — до 8 ноября 2021 года.

Анастасия Еремина