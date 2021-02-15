На украшение Нижнего Новгорода к юбилею флагами выделили 50 млн рублей

Городской центр градостроительства и архитектуры объявил электронный аукцион по украшению Нижнего Новгорода флагами и постерами к 800-летию города. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 49,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Согласно условиям контракта, флаги и постеры планируется разместить на основных улицах города во всех районах. Флагштоки появятся на Канавинском мосту и метромосту. Подрядчику предстоит не только изготовить и установить флаги, но и демонтировать их после празднования юбилея. Срок исполнения контракта — до 8 ноября 2021 года.

Заявки принимают до 26 февраля, аукцион проведут 1 марта.

Анастасия Еремина